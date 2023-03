Il folk fuori del tempo degli sloveni Širom al Bronson Club

I Širom sono una band slovena che suona folk music proveniente da un universo parallelo. L’intreccio di diversi approcci e strumenti musicali, storie di suoni e immaginazione musicale sfrenata sono il principio guida del trio Širom. Nel repertorio di Iztok Koren, Samo Kutin e Ana Kravanja si possono trovare più di una dozzina di strumenti e almeno altrettante forme musicali. Il loro sound oscilla tra un’ampia gamma di suoni folk e meditazioni contemporanee in stile rock acustico. Il risultato finale è un minimalismo radicato ma ancora mistico.

Crocevia ben posizionato dell'Europa centrale, dei Balcani e dell'Adriatico, la Slovenia possiede una ricca topografia atavica di montagne, foreste profonde e paesaggi carsici che suscitano evasione e ispirazione. Attingendo a questa geografia di contemplazione ed energia psichica, da un Paese precedentemente inghiottito dalla Jugoslavia e prima ancora, a distanza di secoli, dall'Impero Romano, Bizantino e Austro-Ungarico, il trio sloveno composto da Iztok Koren, Ana Kravanja e Samo Kutin evoca un album esteso di trascendenza intuitiva e di riflessione dal suono unico, The Liquified Throne of Simplicity.

Dopo il debutto I (pubblicato nel 2016 sull'etichetta Radio Študent), l'apprezzato I Can Be A Clay Snapper (2017) e l'altrettanto acclamato A Universe That Roasts Blossoms For A Horse (2019), il quarto album inventivo e illusorio dei Širom incorpora alcuni aspetti del primo, ampliando al contempo l'inventario di strumenti eclettici e suoni oscuri. Per la prima volta il trio ignora anche i vincoli temporali di un disco in vinile standard per creare peregrinazioni più lunghe, più pienamente sviluppate e ipnotizzanti. Questo nuovo approccio, modificato, si traduce in 80 minuti di folklore astratto e rustico, di realismo onirico, di intensità esplorativa e di rituale catartico. E all'interno di questa gamma di regni ci sono evocazioni degli esperimenti del Quarto Mondo di Jon Hassell, visioni di Samarcanda, i misteri esoterici del Tibet, un faUSt unplugged e un'Europa medievale pastorale a suon di ghironda.

Queste performance fuori dai sentieri battuti fanno convergere la storia e la geografia con fantasie non legate e atmosfere ambigue; il tutto è reso ancora più fantastico, e persino simbolico, sia dai titoli poetici e allegorici delle tracce, sia dall'illustrazione dolcemente surreale del pittore Marko Jakše, originario di un piccolo villaggio, i cui personaggi e paesaggi magici, anche se solenni, adornano la copertina e l'intarsio dell'album.

Širom

mercoledì 15 marzo 2023



Bronson

Via Cella 50, Madonna dell’Albero (Ravenna)

Inizio ore 21.30

Ingresso 10 euro + ddp, 12 euro alla porta. Prevendite qui

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141