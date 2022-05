Il Frogstock 2022 apre con la musica dell'ironico Duo Bucolico

Orario non disponibile

La prima serata del Frogstock 2022 vedrà sul palco una formazione davvero scoppiettante: il Duo Bucolico. Mercoledì 24 agosto (ingresso gratuito) si esibirà sul main stage del Parco fluviale di Riolo Terme il Duo Bucolico, band che nasce nel 2005 in Romagna frutto delle menti di Antonio Ramberti e Daniele Maggioli.

I due artisti scrivono canzoni di “cantautorato illogico d’avanguardia” e dal vivo riescono sempre a suscitare l'ilarità generale del pubblico sempre più numeroso e affezionato. Il loro stile è volutamente ironico. I concerti sono un concentrato di improvvisazione e libertà, in una continua ricerca del contatto col il loro pubblico, molto eterogeneo ed affezionato. I loro tour coprono in lungo e in largo tutta la penisola passando dai circoli ai palchi delle piazze, dalle feste private ai Festival musicali. Nel 2019 hanno anche partecipato al “Jova Beach Party” e all'Home festival di Treviso.

Hanno all’attivo otto album e nella primavera 2020, in piena emergenza Covid, pubblicano il singolo Palla di Gas dedicato a Zagor Camillas. Nel dicembre dello stesso anno esce la compilation/tributo “Dieci anni di Tempi d'Oro” a cui partecipano tra gli altri Daniele Baldelli, Modena City Ramblers e Vincenzo Vasi. Durante questi due anni di pandemia il Duo Bucolico non si è mai dato per vinto, la musica ha sempre saputo accompagnare anche le loro giornate più buie. Nell’aprile del 2022 è uscito il loro ultimo lavoro: “Via col Vento”.