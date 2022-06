Il Frogstock 2022 si chiude con l'indie pop dei Rovere

Chiude il 27esimo Frogstock Festival una giovane band che è stata capace di conquistare intere generazioni con il suo modo unico di raccontarsi e raccontare l’amore: i Rovere. Appuntamento al Parco fluviale di Riolo Terme il 27 agosto, ingresso gratuito.

I Rovere sono una band che ha avuto successo fin da subito con l’album di debutto “disponibile anche in mogano” e l’EP “ultima stagione”. Una rapida ascesa che li porta a dominare le playlist con moltissimi singoli e ad avere più di 90 mila followers sui social. Sempre nel 2019 i rovere sono stati protagonisti di circa 60 date da headliner, andate sold out nelle principali città italiane. Un successo fatto di sold out, decibel e canzoni cantate a squarciagola. Nel 2020 i rovere tornano sulla scena con mappamondo; il brano raggiunge oltre trecentomila views, seguito dopo pochi mesi da un nuovo singolo, “freddo cane feat. Mameli”: un brano frutto dell’incontro nato per gioco tra Nelson Venceslai, leader di rovere, e Mameli. Il brano è accompagnato da un video che supera le cinquecentomila views.

Chiude la prima parte del 2021, insieme all’annuncio del tour 2022, Bim Bum Bam, vero e proprio omaggio agli anni ‘80. Il singolo vede la produzione artistica di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, collaboratore storico della band. Nel febbraio del 2022 esce il loro ultimo album "dalla terra a marte", un viaggio nello spazio e nel tempo iniziato svariati singoli fa e dicono: “Il nostro secondo disco “dalla terra a marte” parte dall’esigenza di capire chi siamo e chi vogliamo essere. Noi, in un periodo in cui viaggiare era un desiderio impossibile, abbiamo deciso di partire con la musica e di arrivare fino a Marte. E, come tutti i viaggi fatti per capire chi si è, siamo tornati indietro più confusi di prima. Con la convinzione però che tutto questo processo ci abbia portato a crescere, come persone ed artisti.”