Il fuoriclasse della tromba Marco Pierobon a Ravenna con la "Corelli"

Si intitola "Trumpet Masterpiece" e non a caso: il concerto in programma mercoledì 6 dicembre alle 21 all'Auditorium San Romualdo di Ravenna è davvero una rassegna delle più importanti pagine scritte per tromba. Ne sarà protagonista Marco Pierobon, tra i maggiori solisti del panorama attuale e vecchia conoscenza artistica de LaCorelli, che sarà diretta per l'occasione da Jacopo Rivani, da sempre guida artistica e musicale dell'Orchestra.



Aprirà la serata il brillante Concerto per Tromba di Haydn, autentica gemma del repertorio classico in cui le possibilità espressive dello strumento toccano un apice di brillantezza e virtuosismo. A seguire l'Orchestra proporrà la Sinfonia 41 di Mozart, nota anche come "Jupiter", pagina di contrasti e di grande ricchezza armonica. Chiuderà la serata il Concerto per Tromba di Hummel, un'altra perla del repertorio per tromba del periodo classico, capace di esplorare le possibilità espressive dello strumento in un alternarsi di agilità tecniche e pathos.



Un programma ad alto tasso di virtuosismo ed emozioni che ben si addice al grande Pierobon, interprete che ha fatto della versatilità la sua vera cifra artistica, regalando in questi anni grandissime performance al pubblico internazionale, sia in veste di solista che di "mattatore" musicale, insieme agli istrionici "Gomalan Brass".



Un concerto imperdibile ad un costo quasi simbolico: i biglietti di ingresso sono disponibili a 5 € (ridotto under-25: 2 €). Per info e prenotazioni: biglietteria@lacorelli.it.