Il giapponismo europeo e l'attrice Sadayakko al centro dell'incontro con la scrittrice Carmen Covito

Proseguono sabato 11 novembre gli eventi dedicati alla storia e alla cultura nipponica organizzati dal Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo in collaborazione con Ascig – Associazione per gli Scambi Culturali fra Italia e Giappone in occasione della mostra “Strade e storie. Paesaggi da Hokusai a Hiroshige”.

L’appuntamento di sabato 11, in programma alle 17, sarà dedicato al tema del giapponismo europeo e all’attrice e perfomer giapponese Sadayakko, che tra il 1899 e il 1902 fu in Europa per una serie di spettacoli di grande risonanza.

Protagonista dell’incontro sarà Carmen Covito, autrice del libro “Sadayakko, la Duse del Giappone” (Clueb 2023) in cui ricostruisce il primo incontro degli italiani con il teatro giapponese e le reazioni che suscitò, collocandolo nel contesto culturale dell’Italia di inizio Novecento. La primadonna della compagnia Kawakami, paragonata dai giornalisti alle più grandi attrici europee, sedusse gli spettatori con il suo fascino esotico e scatenò polemiche tra i critici. Per un momento breve ma intenso, si era aperto il sipario sulla realtà di un mondo fino ad allora intravisto solo attraverso i resoconti dei viaggiatori e gli oggetti d’arte che avevano nutrito la moda del giapponismo.

L’incontro sarà introdotto da Marco Del Bene, docente di Storia del Giappone all’Università La Sapienza di Roma e presidente di Ascig, che dialogherà con l’autrice.

Carmen Covito è nota come scrittrice di romanzi (il suo libro di esordio “La bruttina stagionata” vinse il Premio Bancarella nel 1993), ma da molti anni si dedica allo studio della cultura giapponese come ricercatrice indipendente. Iniziando con il festival “Alle radici del sole. Forme e figure della scena giapponese” tenuto a Milano e Reggio Emilia nel 1983, ha collaborato all’organizzazione di mostre, spettacoli e seminari su vari aspetti della tradizione giapponese, in particolare sulle arti teatrali e sulla calligrafia. Dal 2012 dirige la rivista di studi online “Asiateatro” (www.asiateatro.it).

Il Museo Civico delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a.

Evento gratuito ad accesso libero fino a esaurimento posti.

Info e prenotazioni:

0545 280913

centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it