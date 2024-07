Il Giardino delle Erbe vive il mese della biodiversità

Il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio dedica il mese di luglio alla scoperta e alla celebrazione della biodiversità. Durante tutto il mese, i visitatori possono partecipare a visite guidate e attività gratuite pensate per approfondire la conoscenza delle diverse specie che popolano il giardino per riscoprire insieme le meraviglie della natura e l'importanza della sua conservazione.

Domenica 14 luglio, alle ore 10, si apre il calendario degli eventi con "Il tesoro del giardino", una visita guidata che conduce i partecipanti alla scoperta delle piante mellifere e degli insetti laboriosi che producono il miele, l'oro liquido della natura. Durante la passeggiata, si presta particolare attenzione al gradone che ospita le piante mellifere, offrendo l'opportunità di osservare da vicino le api bottinatrici nel loro instancabile lavoro e di comprendere come comunicano tra di loro attraverso la "danza delle api". La mattinata si conclude con una degustazione di mieli locali, permettendo ai partecipanti di assaporare i frutti del lavoro delle api.

La domenica successiva, il 21 luglio sempre alle ore 10, è in programma "Un giardino di insetti": questa visita guidata, realizzata in collaborazione con un esperto del Museo di Scienze Naturali ravennate “NatuRa”, offre un viaggio alla scoperta delle numerose specie di invertebrati che abitano il Giardino delle Erbe. Oltre a esplorare le farfalle tipiche della stagione, l'attenzione si concentra sugli insetti pronubi, come imenotteri, coleotteri e ditteri, che svolgono un ruolo essenziale nell'impollinazione.

Gli eventi di luglio si concludono domenica 28 con "Farfalle e fiori del giardino". Alle ore 10 i partecipanti possono unirsi a una visita guidata in compagnia di un esperto di Casa delle Farfalle di Milano Marittima in una passeggiata che permette di immergersi nei profumi e nei colori del giardino, osservando da vicino le farfalle in volo e scoprendo dettagli affascinanti sulla loro vita e sulle loro abitudini, nonché sui fiori che prediligono. I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Giardino delle Erbe.