Il giovane Trio Chagall protagonista dei "Concerti della domenica"

Proseguono i Concerti della Domenica curati dall’Associazione Musicale Angelo Mariani con l’appuntamento di domenica 10 ottobre, sempre al Palazzo dei Congressi di Ravenna alle ore 11, che vedrà protagonista il Trio Chagall.

Il Trio Chagall si è recentemente distinto nel panorama musicale grazie alla vittoria del secondo premio (con primo premio non assegnato) alla ventesima edizione del Premio “Trio di Trieste”. Con soli vent’anni di età media il Trio Chagall è risultato inoltre il più giovane ensemble da camera ad essere stato premiato nella storia della manifestazione.

Fondato nel 2013 presso il Conservatorio di Torino da Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimino (violoncello) e Lorenzo Nguyen (pianoforte), il trio prosegue gli studi con Antonio Valentino e il Trio Debussy e frequenta il Master di alto perfezionamento in musica da camera con il Trio di Parma e Pierpaolo Maurizzi.

Il Trio darà prova del suo stile e dell’affiatamento dei suoi musicisti eseguendo di Ludwig van Beethoven il Trio op. 1 n. 3 in do minore, di Dmitri Shostakovich il Trio n. 1 op. 8 in do minore e di Johannes Brahms il Trio op. 8 in Si maggiore.

Biglietti d’ingresso al concerto 10 euro.