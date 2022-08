Il gran finale di "Spiagge Soul" è con il Pennabilli Social Club

Orario non disponibile

Domenica 14 agosto si chiude l'edizione 2022 di Spiagge Soul. Appuntamento finale al BagnOsteria Tarifa di Porto Corsini con il Pennabilli Social Club. Ingresso libero.

Il sodalizio tra Ruben Rojo, argentino, e Gildo Montanari, pennese doc, è nato nel 1999 in occasione del festival degli “Artisti di Strada” che si tiene ogni anno a Pennabilli. Nel corso degli anni hanno raccolto grandi successi in giro per l'Italia e l'Europa. Propongono un revival di successi e canzoni portate all’attenzione del pubblico mondiale dal “Buena Vista Social Club”.

Oltre a Ruben Rojo (voce solista e chitarra) e Gildo Montanari (fisarmonicista), sul palco ci sono anche Pedro Mena Peraza (percussionista) e Lorenzo De Angeli (basso).