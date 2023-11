"Il lupo e i sette capretti" al teatro Walter Chiari di Cervia

Prende il via, sabato 18 novembre alle ore 21, la rassegna FAVOLE che il Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia dedica, in ogni Stagione, ai bambini e alle famiglie. A inaugurare il cartellone sarà la compagnia TCP tanti cosi progetti con lo spettacolo IL LUPO E I SETTE CAPRETTI, prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri e scritto e interpretato da Danilo Conti e Antonella Piroli.

La storia

Un lupo desidera divorare 7 capretti e aspetta l’occasione favorevole che si presenta quando mamma capra li lascia soli per andare a fare spesa. In diverse occasioni il lupo viene scoperto dai capretti che, chiusi nella loro casa perché messi all’erta dalla mamma sull’incombente pericolo, non aprono la porta. Il lupo allora ricorre a stratagemmi e travestimenti, aiutato anche dall’indifferenza ed egoismo di alcuni personaggi della storia cui si rivolge per raggiungere il suo scopo, e riesce infine a divorare sei dei sette capretti, riuscendo a entrare nella loro casa. Il settimo capretto, rifugiatosi dentro la pendola, al ritorno della madre la informa dell’accaduto. Mamma capra si dispera, ma poi cerca il lupo e lo trova immerso nel sonno per avere mangiato troppo in fretta le sue prede che, dentro l’enorme panciona sono ancora vive. Mamma capra allora estrae la prole e mette nella pancia del lupo enormi pietre che saranno la causa della sua morte.

I sette capretti e la mamma festeggiano lo scampato pericolo…

Teatro d’attore, pupazzi e oggetti

I prossimi appuntamenti con le FAVOLE: la rassegna proseguirà sabato 2 dicembre alle ore 21 con Un mare di storie del Teatrino dell’Es, uno spettacolo sul tema dell’ecologia, e terminerà sabato 16 dicembre alle ore 21 con Le avventure di Pulcino del Teatro Pirata, il viaggio avventuroso del piccolo protagonista alla ricerca della mamma.

Biglietti: 5 euro

Disponibili online sul sito Vivaticket o nella sera di spettacolo dalle ore 20 presso la biglietteria del Teatro Comunale Walter Chiari.

Info: 0544 975166 e www.accademiaperduta.it



FAVOLE

Sabato 18 novembre 2023 ore 21

TCP tanti cosi progetti

Il lupo e i sette capretti

di e con Danilo Conti e Antonella Piroli

produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri