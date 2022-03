Il lupo in pianura: fra notizie e dicerie, si scopre come convivere con questo affascinante predatore

Venerdì, alle 20.30, nella sala consigliare del municipio di Conselice, in via Garibaldi 14, ci sarà un convegno dedicato alla presenza del lupo in pianura. "Come è arrivato il lupo in pianura? Come vive? come bisogna comportarsi?". La serata sarà una occasione per conoscere meglio questo grande e affascinante predatore e capire come è possibile una pacifica convivenza. Dopo i saluti introduttivi della sindaca Paola Pula e della presidente del Parco Delta del Po, Aida Morelli, seguiranno alcuni approfondimenti a cura di esperti di biodiversità ed ecosistemi.

Il primo intervento sarà a cura di Massimiliano Costa, direttore del Parco Delta del Po, che parlerà degli oltre 40mila anni di storia di convivenza tra uomini e lupi. Anna Gavioli, dell'ente Parco Delta del Po, parlerà invece della presenza del lupo nel delta del Po e dintorni.

Ci sarà anche un approfondimento riguardo alle dicerie e bugie che corrono sul lupo, a cura di Rocco Penazzi, agente di Polizia locale del Comune di Ravenna, e infine un intervento dell'avvocato Giuseppe Savini, per parlare dei rilievi ed effetti della tutela dell'ambiente all'interno della Costituzione. Le conclusioni saranno affidate a Massimiliano Costa. L'evento è promosso dall'ente di gestione per i parchi e la biodiversità Delta del Po, in collaborazione con il Comune di Conselice, ed è a partecipazione libera e gratuita.