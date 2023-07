'Il lupo sotto la pelle', il thriller di esordio di Graziano Lonardi alla libreria Scattisparsi

Graziano Lonardi, professionista ravennate e appassionato di letteratura thriller e dark, è lieto di annunciare il lancio del suo romanzo d’esordio, "Il lupo sotto la pelle", che avverrà presso la libreria Scattisparsi il prossimo venerdì 7 luglio alle ore 19.00. "Il lupo sotto la pelle" è un thriller con sfumature horror che promette di catturare l'interesse dei lettori sin dalle prime pagine. Graziano Lonardi ha dedicato un impegno profondo nello sviluppo della trama intricata e dei personaggi, immergendosi completamente nel mondo del libro per dare vita a una storia avvincente e coinvolgente.

La libreria Scattisparsi, rinomato punto di riferimento per i lettori e promotrice di eventi letterari, ha deciso di offrire il proprio supporto a Lonardi, riconoscendo il valore delle opere letterarie di nuovi autori indipendenti. Anche i lettori sono chiamati a sostenere lo scrittore esordiente attraverso il crowdfunding, una modalità ormai diffusa nel panorama editoriale attuale in cui i lettori partecipano al progetto letterario in una sorta di moderno mecenatismo. Il loro supporto è fondamentale per il successo di questa avventura letteraria e l’autore invita tutti a unirsi a questa entusiasmante iniziativa partecipando alla campagna di crowdfunding che per "Il lupo sotto la pelle" è già in corso. L'obiettivo è raggiungere un numero sufficiente di preordini per garantire la realizzazione e la distribuzione del libro.

Durante la presentazione di "Il lupo sotto la pelle", Graziano Lonardi avrà l'opportunità di spiegare nel dettaglio il concetto di crowdfunding e il suo impatto nel settore editoriale, oltre a confrontarsi con gli appassionati di letteratura. Questo evento rappresenta un modo per coinvolgere i lettori fin dall'inizio, permettendo loro di sentirsi parte integrante del processo creativo. Lonardi esprime la sua gratitudine a tutti coloro che si uniranno alla sfida del crowdfunding e contribuiranno a rendere possibile la pubblicazione di "Il lupo sotto la pelle". Ogni preordine rappresenta un voto di fiducia e un sostegno concreto verso il suo lavoro, e l'autore è profondamente grato per il supporto ricevuto dalla comunità dei lettori.

Per ulteriori informazioni sulla campagna di crowdfunding e per preordinare una copia di "Il lupo sotto la pelle", si prega di visitare il sito bookabook.it oppure https://bookabook.it/libro/il-lupo-sotto-la-pelle/. Unisciti all'avventura letteraria di Graziano Lonardi e partecipa a un evento emozionante che si terrà presso la libreria Scattisparsi, in Via Sant'Agata 8, Ravenna, venerdì 7 luglio 2023, alle ore 19.00.