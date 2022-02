Il Massimo Valentini Quintet porta sul palco un mix di sonorità dal jazz all'elettronica

Sabato 26 febbraio, alle 21.30, il Massimo Valentini Quintet sale sul palco del Mama's Club di Ravenna con il Jumble Music Project “Nudo”. Ingresso: 12 euro.

Si può viaggiare nel mondo stando comodamente seduti nella propria poltrona? Ascoltando la Jumble Music di Massimo Valentini, che del viaggio incarna l'attitudine e il pensiero, avrete l'impressione di essere su un Trans Europ Express che parte dal cuore della vecchia Europa intento a raggiungere gli Oceani. Attitudine alla migrazione e pensiero geografico composto da molteplici Continenti sonori. Il suo è un guazzabuglio di stili e di passioni che mette insieme il Sudamerica con i Balcani, le chitarre manouche con il jazz e l'elettronica attraverso un sapiente miscuglio di artisti e strumenti. Guazzabuglio che lui stesso definisce una Jumble Music laddove eleganza e rozzezza si confondono con pazzia e razionalità, dolcezza e sfrenata passione.

E sono i suoni del suo sax a raccontare le diversità degli incontri sposandosi di volta in volta con le chitarre, il charango, la quena, il bombo oltre agli altri strumenti più tradizionali come il piano, il basso e la batteria. Strumenti che, a volte, dialogano con la bella voce di Elisa Ridolfi. E se le composizioni originali di Massimo sono una ricca carta geografica nella quale perdersi, è l'infantile melodia di My Favourite Things a fungere da approdo in un mare d'idee che si sviluppano, nell'assaporare la lentezza della scoperta, attraverso l'ascolto di un disco/opera coraggioso nella sua diversità.