Il Mauro Mussoni Quintet porta sul palco l'album "Follow the flow"

Sabato 4 dicembre, alle 21.30, il Mauro Mussoni Quintet arriva in concerto al Mama's Club di Ravenna. Il quintetto eseguirà brani tratti dall'album di Mussoni Follow the flow. Un nuovo lavoro in veste di leader, un quintetto rinnovato nell’organico e nelle timbriche sempre particolari alle quali si aggiungono le sonorità del flauto traverso e dell’alto sax.

L’album contiene esclusivamente brani originali composti e arrangiati da Mauro Mussoni per una formazione particolarmente affiatata e capace di portare la musica verso direzioni inaspettate. Follow The Flow, letteralmente “segui il flusso”. È così che sono nati i brani del secondo album del bassista, assecondando ispirazione e istinto senza pensarci troppo, senza troppi dubbi e lasciandosi andare alle sensazioni positive.

Questa la formazione: Mauro Mussoni (contrabbasso, composizione e arrangiamenti), Simone La Maida (sax/flauto), Massimo Morganti (trombone), Massimiliano Rocchetta (piano) e Andrea Grillini (batteria). Ingresso 12 euro.