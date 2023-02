"Il mausoleo di Teodorico. Non solo sassi": l'incontro con Valter Piazza e Cetty Muscolino

Venerdì 17 febbraio, alle 18 alla sala D'Attorre di via Ponte Marino n.2, per il XLIX ciclo degli Incontri Letterari del Centro Relazioni Culturali del Comune di Ravenna si terrà la presentazione del libro “Il mausoleo di Teodorico. Non solo sassi. Un singolare percorso dentro al cuore degli Ostrogoti” edito da Maggioli. Sarà presente il curatore, l'architetto Valter Piazza e la coautrice Cetty Muscolino.

Quando si ammira attentamente il Mausoleo di Teodorico, opera unica al mondo, costruita 1500 anni fa, ci si rende conto del singolare collegamento con una straordinaria umanità scivolata inesorabilmente nel silenzio dei secoli trascorsi. Lo spazio forte ed elegante di quell'architettura è all'origine di molte riflessioni riportate nel testo.

Questo interessante ed originale volume nasce dalla consapevolezza che ogni intervento di restauro o di manutenzione su un monumento, può offrire una straordinaria occasione e un formidabile strumento di conoscenza; il testo, infatti, prende spunto da una serie di analisi e ricerche correlate alla progettazione e successiva conduzione di lavori di restauro al Mausoleo di Teodorico, con annessi scavi archeologici nell'area, ma si allarga sino a presentarsi come una ricerca dagli orizzonti molto ampi che aiuta a far chiarezza su un'epoca di transizione per tanti aspetti ancora oscura e, per altri, in modo forse inquietante, troppo simile alla nostra.