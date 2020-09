Il Mei 2020: la nuova sfida digitale e nuovi spazi per i live

Il Meeting degli Indipendenti di Faenza, che celebra quest'anno i 25 anni della manifestazione, si prepara all'edizione 2020 con tante novità e elementi di innovazione anche per affrontare le nuove difficoltà causate dal Coronavirus.

In particolare è certamente in aumento la parte in streaming con due novità: per tutte le tre giornate dal 2 al 4 ottobre si terranno le dirette streaming live di tutti gli eventi sulle pagine della web tv di sport e musica www.sport2u.tv, mentre sempre on line si svolgerà un progetto Mei Extra Web parallelo sul sito e sui social del Mei con live, presentazioni, clip e tanto altro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

D'altra parte aumenta la richiesta di coordinamento per gli spazi della città in cui fare musica dal vivo durante la tre giorni del Mei. Così da fare sì dall’autunno post Mei e dal 2021 che si possa attivare una programmazione di eventi live in città che coinvolga associazioni e privati, musica classica e musica popolare contemporanea attuale, in un unico cartellone che valorizzi la grande Faenza musicale.