Il Mei 2022 si 'allarga': in programma 4 giorni di musica a Faenza

Mentre il Mei - Meeting dgli Indipendenti presenta la sua prossima edizione al Music Day a Roma sabato e domenica e all'Eurovision Song di Torino il 10 maggio, arriva un importante annuncio per il grande appuntamento faentino. Il Mei infatti si allunga infatti di un giorno. Il Meeting si terrà come sempre a Faenza, ma per 4 giorni: dal 30 settembre al 2 ottobre, con l'aggiunta di una serata speciale il 3 ottobre dedicata ai Dj. Resta invece fissata al 23-24 settembre l'anteprima alla Galleria della Molilnella con la mostra di copertine di dischi di Guido Crepax.