Il Mei 2022 si colora con le grandi copertine di Guido Crepax

Nella vita di un artista non si finisce mai di scoprire qualcosa di inedito, di sorprendente. Non sfugge alla regola il maestro del fumetto Guido Crepax (Milano 1933-2003), celebre soprattutto per il personaggio di Valentina, che da sabato 24 settembre sarà in mostra fino al 2 ottobre alla Galleria della Molinella a Faenza in occasione del MEI25 con la rassegna "Crepax a 45 giri". Curata da Archivio Crepax e dai tre figli Antonio, Caterina e Giacomo, la rassegna propone un'angolazione di lettura inaspettata: il lavoro di un giovanissimo Crepax per l'industria discografica nazionale e internazionale come creatore di copertine illustrate per vinili, in questo caso con un particolare occhio solo ai 45 giri in numero di oltre 500 circa. Lavoro che inizia nel 1953, si sviluppa nei decenni '50 e '60, e prosegue saltuariamente fino al 1995. Da Bobby Solo ai Camaleonti, da Peppino di Capri a Nicola Di Bari, da Massimo Ranieri a Domenico Modugno fino al manifesto di Sanremo, nella mostra di scopre la seconda vita del fumettista. L'inaugurazione si tiene sabato 24 settembre alle ore 17 alla Galleria della Molinella alla presenza del sindaco di Faenza Massimo Isola e di altri ospiti.