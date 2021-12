"Il Mistero del Natale": il concerto di Accademia Bizantina

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 15 dicembre è in programma il secondo appuntamento della sesta edizione della rassegna Libera La Musica, proposta al Teatro Goldoni di Bagnacavallo da Accademia Bizantina in collaborazione con l’Amministrazione comunale, Accademia Perduta/Romagna Teatri e il Lions Club.

Il concerto, dal titolo Il Mistero del Natale, si terrà alle 21 e sarà diretto dal maestro Alessandro Tampieri. Grazie ai maggiori autori di musica strumentale del barocco italiano quali Vivaldi, Torelli, Valentini, Schiassi, Sammartini e Corelli, ci sarà modo di calarsi nelle atmosfere del Santo Natale, con concerti scritti appositamente per celebrare questo prezioso e misterioso momento dell’anno.

Il concerto sarà preceduto da una conversazione con il musicologo Bernardo Ticci, in programma alle 20 presso il Ridotto del Teatro Goldoni per approfondire le particolarità del concerto che seguirà, così da poter meglio apprezzare e comprendere le mille sfumature che si celano dietro un programma così ricco e affascinante. Al termine dello spettacolo il Lions Club Bagnacavallo offrirà un brindisi natalizio nel giardino d’inverno di piazza della Libertà.

I prezzi andranno dai 3 euro per i bambini ai 12 degli adulti, in base ai settori. Prenotazioni telefoniche al 0546 21306 (teatro Masini) e martedì 14 dalle 11 alle 13 allo 0545 64330 (Teatro Goldoni) oppure via web su Vivaticket. La sera del concerto la biglietteria apre alle 19.30.