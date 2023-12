"Il mondo al contrario" arriva a Ravenna: il generale Roberto Vannacci presenta il suo libro

Il generale dell'Esercito Roberto Vannacci presenterà lunedì 11 dicembre a Ravenna il suo libro 'Il mondo al contrario”, edito da "Il Cerchio Rimini", nell'ambito di un evento organizzato dall'associazione culturale 'Tessere del 900’, associazione che da 5 anni promuove incontri ed eventi di cultura non conforme. L'appuntamento si terrà alle 18,30 al Salone dei Mosaici. L'iniziativa, riservata ai soci di Tessere del 900 è andata rapidamente sold out: ma la si potrà seguire su una diretta Facebook sul profilo dell'associazione.

Il libro

Il saggio "Il mondo al contrario" è diventato nel frattempo un vero e proprio caso mediatico a livello nazionale, costato al Generale un cambio di incarico. Lui però, sul contenuto del libro, non sembra intenzionato a fare nessun passo indietro. Al contrario è tornato ad argomentare le sue tesi. Sui gay spiega: "La definizione di normalità si riferisce alla consuetudine, è un dato statistico, il 97% della popolazione è eterosessuale, quindi essere non eterosessuale li racchiude in una minoranza. Ma non sono stato offensivo nei confronti di chiunque, ho espresse le mie opinioni, lecite e discutibili, non sono stato discriminatorio però, non ho detto che gli omosessuali devono essere messi in un ghetto. Le mie opinioni sono discutibili ma non offensive. Sfido chiunque a trovare con gli omosessuali che potrei aver avuto alle dipendenze, degli atteggiamenti offensivi o discriminatori".

Il titolo la dice lunga sul tenore e sui contenuti di questo libro. “Il Mondo al contrario”, si legge nella presentazione su Amazon, "vuole infatti provocatoriamente rappresentare lo stato d’animo di tutti quelli che, come me, percepiscono negli accadimenti di tutti i giorni una dissonante e fastidiosa tendenza generale che si discosta ampiamente da quello che percepiamo come sentire comune, come logica e razionalità. “Cosa c’è di strano? Capita a tutti, e spesso” – direte voi. Ma la circostanza anomala è rappresentata dal fatto che questo sgradevole sentimento di inadeguatezza non si limita al verificarsi di eventi specifici e circoscritti della nostra vita, a fatti risonanti per quanto limitati, ma pervade la nostra esistenza sino a farci sentire fuori posto, fuori luogo ed anche fuori tempo. Alieni che vagheggiano nel presente avendo l’impressione di non poterne modificare la quotidianità e che vivono in un ambiente governato da abitudini, leggi e principi ben diversi da quelli a cui eravamo abituati".

"Basta aprire quella serratura di sicurezza a cinque mandate che una minoranza di delinquenti ci ha imposto di montare sul nostro portone di casa per inoltrarci in una città in cui un’altra minoranza di maleducati graffitari imbratta muri e monumenti, sperando poi di non incappare in una manifestazione di un’ulteriore minoranza che, per lottare contro una vaticinata apocalisse climatica e contro i provvedimenti già presi e stabiliti dalla maggioranza, blocca il traffico e crea disagio all’intera collettività - viene rimarcato -. I dibattiti non parlano che di diritti, soprattutto delle minoranze: di chi asserisce di non trovare lavoro, e deve essere mantenuto dalla moltitudine che il lavoro si è data da fare per trovarlo; di chi non può biologicamente avere figli, ma li pretende; di chi non ha una casa, e allora la occupa abusivamente; di chi ruba nella metropolitana, ma rivendica il diritto alla privacy".