Il mondo di Miyazaki: una serata online dedicata al maestro dell’animazione giapponese

Continuano gli eventi online organizzati da Scambiamenti. Venerdì 29 gennaio alle 20.45 si inaugurerà una serie di incontri dedicati al cinema: si terrà in diretta sulla pagina Facebook dello spazio culturale “Il mondo di Miyazaki”, durante il quale Jacopo Gioacchini guiderà il pubblico alla scoperta del maestro dell’animazione.

Hayao Miyazaki, classe 1941, è il regista, sceneggiatore e animatore giapponese forse più celebre in tutto il mondo: considerato da alcuni il “Walt Disney” nipponico, in una carriera di 50 anni ha regalato grandi capolavori come Porco Rosso (1992), La Principessa Mononoke (1997) e La città incantata (2001), con cui ha vinto l’oscar per miglior film d’animazione.

Jacopo Gioacchini, giovane cinefilo e aspirante regista, ci accompagnerà nel viaggio attraverso il mondo di Miyazaki, toccando aspetti trasversali e parlando di tutte le opere della sua filmografia: un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo su questo incredibile regista d’animazione e anche, forse, per scoprire qualche suo film passato inosservato ma che vale sicuramente la pena di guardare. Sarà una serata culturale dedicata sia ai grandi amanti di Miyazaki sia a chi si sta avvicinando per la prima volta a questo indiscusso maestro del cinema e del disegno.