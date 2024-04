Il mondo omerico arriva al Mulino Scodellino. Tra gli ospiti il "supercane" Marley

Saranno tre giorni, quelli del 19, 20 e 21 aprile prossimi presso il Mulino Scodellino di Castel Bolognese, all’insegna della cultura, di emozioni passate mai sopite e che sono culla di quelle che verranno ancora tramite i versi dei Poemi Omerici. Dall’idea e dalla produzione della Prof.ssa Rosanna Pasi, già Presidente della Federazione NazionaleScuole di Danza e dell’Associazione gli “amici del MulinoScodellino”, nasce un Festival da dedicare al Mondo di Omero, anche e soprattutto in memoria dell’opera di traduzione del grande Vincenzo Monti che trovò in questa zona così pregna di cultura i propri natali e grazie al quale è giunta a noi una versione certamente più accessibile dei poemi.

Per l’occasione, una Direzione Artistica d’eccellenza, conferita allo scrittore e aforista italiano Michele Cioffi, pluripremiato con il suo libro “Non avrai bisogno di chiedere” poi diventato un’opera teatrale ed un Cortometraggio capace di aggiudicarsi 35 premi internazionali in un solo anno (2022). Lo scrittore sarà coadiuvato per le rappresentazioni di danza dalla Coreografa e interprete Alimah Grasso, eccellenza del territorio, conosciuta in ambito nazionale che ha curato appunto le coreografie di Danza dei professionisti che si alterneranno nella tre giorni

Si inizierà da una madrina d’eccezione, l’attrice Angela Ciaburri, protagonista, tra i tanti lavori, della serie televisiva Gomorra. Angela oltre al ruolo di madrina si esibirà la sera di sabato 20 Aprile in una declamazione di versi dei poemi su temi specifici e che saranno preludio delle splendide coreografie di danza che si succederanno. Venerdì 19 sarà presente Annella Prisco, figlia di Michele Prisco, apprezzata operatrice culturale, scrittrice, giornalista e critica letteraria.Per l’occasione, accompagnata dalla giornalista ed editor Mary Attento presenterà il suo libro Specchio a Tre ante.

Sempre sabato ci sarà anche lo scrittore, critico musicale e disc jockey Massimo Cotto, direttamente da Virgin Radio. Massimo in Italia e non solo, è uno dei massimi esperti in ambito musicale, è scrittore sopraffine anche di testi teatrali, per l’occasione in pure stile Poemi Omericici presenterà il suo “Gli Dei, le Donne e gli Eroi del Rock”. Domenica 21 Aprile un trittico d’eccellenza straordinaria al Mulino. Si inizia con lo scrittore e insegnante Enrico Gagliano, che per l’occasione parlerà in un intervento dal titolo “Nostalgia, grammatica di un sentimento; Odisseo in cerca di se stesso”. Ospite speciale Marley, il cane supereroe e i suoi genitori Carlotta e Marco. La storia di Marley,cane cieco salvato dalla morte sicura, che è diventato grazie all’amore della sua famiglia e delle sue capacità il primo cane facente parte della Protezione Civile ed esperto di salvataggio, sarà raccontata attraverso il libro “La vita a colori di un cane Cieco”.

Sempre domenica 21 Aprile protagonista uno dei più grandi attori e doppiatori della storia del nostro cinema, Mario Cordova, tra le tante sua la celebre voce italiana di attori come Richard Gere e Patrick Swayze. Mario presenterà la sua ultima opera dal titolo “Gli Uccelli non hanno Vertigini” e donerà la sua splendida voce alla lettura di testi dei Poemi Omerici dedicati al tema dell’Amore.

Ogni serata sarà poi impreziosita da spettacoli multidisciplinari, danza, letture poetiche e musica dei quali ci parlerà la nostra Alimah. Nella tre giorni, saranno presenti tante eccellenze produttive locali e anche provenienti da altre regioni.