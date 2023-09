"Il moro di Venezia/America’s Cup 1992", al via martedì la mostra dedicata

Una storia quasi leggendaria, che viene ripercorsa nelle sale di palazzo Rasponi dalle Teste, nel cuore della città, con un allestimento fotografico e di video immagini che, assieme a materiali documentari celebra la fantastica impresa della barca di Raul Gardini nella sua Ravenna. Una sfida che vive ancora nel ricordo di tanti appassionati di vela e che fu davvero un momento fuori dall’ordinario, un grande evento di massa che portò all’attenzione popolare e televisiva una vicenda umana e sportiva tutta legata a Ravenna.

In mostra vengono presentati i principali filmati televisivi del tempo dedicati a quel grande momento di orgoglio nazionale che fu l’avventura de Il Moro. Nelle sale dello storico Palazzo di piazza Kennedy poi, accanto ai tantissimi materiali originali (e per quei giorni innovativi), ai riconoscimenti più importanti, trova spazio il Dinghy, la piccola ed elegante barca che Raul Gardini amava condurre nell’Adriatico in quei giorni incredibili.

Le immagini esposte, realizzate da Carlo Borlenghi, fotografo ufficiale di diverse sfide italiane in Coppa America, sono dedicate alla straordinaria avventura de Il Moro di Venezia all' America's Cup, ripercorrendone le fasi principali: dalla progettazione della barca ai momenti di vita a bordo dell’equipaggio capitanato da Paul Cayard. Presenti diversi tra i più emozionanti e celebri scatti: durante le prime prove tecniche, nell’avvincente sfida in mare, fino alla vittoria nel 1992 a San Diego nella Louis Vuitton Cup.

“Quella del Moro di Venezia è stata una delle campagne più belle e più sentite di tutta la storia della Coppa America. Il lato umano di Raul Gardini – racconta il fotografo Carlo Borlenghi - è stata la cosa più bella: è stato lui a creare un equipaggio di giovani e con il suo carisma è riuscito a vincere la Louis Vuitton Cup".

La mostra Il Moro di Venezia / America’s Cup 1992 è promossa e realizzata da: Comune di Ravenna – MAR Museo d’Arte della città di Ravenna e Fondazione Raul Gardini ed è visitabile con ingresso gratuito con orari feriali 16-20 / sabato, domenica e festivi 11-20 info: IAT Ravenna 0544.35404 www.fondazioneraulgardini.org.

Per coloro che volessero rivedere le immagini dell’ incontro dedicato a Il Moro di Venezia di martedì 29 agosto con Paul Cayard, Carlo Borlenghi e la conduzione del giornalista Antonio Vettese, è possibile farlo collegandosi via web a : https://fondazioneraulgardini.org/mostra-il-moro-di-venezia-americas-cup-1992-a-ravenna/ e dove è possibile poi consultare i tantissimi testi ed immagini dedicati alla grande sfida italiana.

L’esposizione Il Moro di Venezia America’s Cup 1992 è accompagnata da Guerrino Tramonti : dieci quadri salvati dal fango una dedica solidale alle devastazioni del maggio scorso e che hanno colpito con particolare violenza il Museo dedicato al ceramista - pittore Tramonti e al prezioso. patrimonio artistico faentino. Per questo la Fondazione Raul Gardini ha deciso di mettere in vendita al termine dell’iniziativa di palazzo Rasponi dalle Teste, tutte le fotografie di Carlo Borlenghi e il leggendario Dinghy di Raul Gardini , devolvendo l’intero ricavato ad azioni di restauro del patrimonio d’arte colpito dalle alluvioni.

Per informazioni contattare direttamente il sito: www.fondazioneraulgardini.org

IL MORO DI VENEZIA America’s Cup 1992

Ravenna, palazzo Rasponi dalle Teste

piazza Kennedy,12

5 -26 settembre 2023

L’ingresso è libero