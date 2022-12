Il mosaicista Marco Bravura incontra il critico Luca Maggio

Si sono spenti da poco i riflettori di Pallavicini22 sulla personale dedicata a Marco Bravura e, prima che questi ritorni in Russia, sarà organizzata una nuova conversazione fra artista e curatore, riproposta in seguito alle numerose richieste pervenute. Con la mostra “Per quindici anni mi sono coricato presto la sera” dedicata a Marco Bravura e curata dal critico Luca Maggio si è concluso l’ottavo appuntamento del progetto di Pallavicini22 Art Gallery "8 Maestri contemporanei: l’evoluzione del pensiero musivo a Ravenna" che lo spazio espositivo negli ultimi due anni ha dedicato ai protagonisti storici del mosaico contemporaneo di matrice ravennate.

Il 13 gennaio alle ore 18:30 presso il Circolo Ravennate e dei Forestieri in via Corrado Ricci 22 a Ravenna, Marco Bravura, in conversazione col critico d’arte Luca Maggio, ripercorrerà il suo iter creativo, a metà fra “una sorta di incessante e seducente inno alla vita e un aspetto più critico e sociale, talvolta non privo di ironia”, concentrandosi in particolare sugli ultimi produttivi quindici anni trascorsi in Russia.