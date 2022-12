Il Natale delle Meraviglie a Cervia e Milano Marittima continua con il lungo ponte dell'8 dicembre

Aperte già dal 3 dicembre “le meraviglie“ di Milano Marittima con le grandi installazioni luminose e a tema musicale e l’esperienza emozionale Christmas Experience di Viale Gramsci dove i bambini potranno entrare nella casa di Babbo Natale, incontrarlo di persona, e consegnargli le loro letterine. E poi il Natale a Milano Marittima continua in tema musicale con Christmas Carol e cori Gospel come nelle miglioro tradizioni. Per questo sul palco di viale Gramsci ogni fine settimana fino a Natale e l’8 dicembre, dalle 17.00 alle 19.00 si terranno concerti di Gospel Live con diverse formazioni musicali del territorio che reinterpretano i classici del genere ricreando quell’atmosfera natalizia che solo la musica sa regalare. A rendere indimenticabile l’atmosfera contribuiranno anche installazioni luminose giganti a tema musicale, il Natale Gourmet e un maxi scivolo lungo 24 metri posizionato su viale Gramsci, all’incrocio con Viale Romagna.

Cervia Christmas Family, Al via le feste cervesi con La Bolla delle meraviglie, il Giardino del Grinch, la piazzetta di Pan di Zanzero

Il Centro di Cervia accende il Natale giovedì 8 dicembre. Le casette di Piazza Garibaldi proporranno oggettistica e artigianato natalizio con diverse offerte gastronomiche. Nei week end l’atmosfera si scalderà con laboratori di artigianato, esposizioni d’arte spettacoli e attrazioni per le famiglie. Il villaggio resterà aperto tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.30 mentre nei giorni festivi si parte dalle 10 del mattino con chiusura alle 22.00 ed oltre.

Tutti in piazza Garibaldi giovedì 8 dicembre alle 17.15 per l'accensione ufficiale dell’albero di Natale, un bellissimo esemplare di abete rosso, proveniente dalla Val Nambrone: zona boschiva del comprensorio di Pinzolo-Madonna di Campiglio-Sant'Antonio di Mavignola, soggetta ad un piano di taglio programmato per la rinaturalizzazione dell'area. In piazza saranno presenti i bambini delle scuole del territorio che alle 15.00 canteranno le canzoni di Natale.

Alle 15.30 la parata natalizia con artisti circensi, giocolieri, trampolieri ed equilibristi si snoderà lungo le vie del centro storico,

Nei giorni successivi sul palco si svolgeranno diverse attività di intrattenimento dai musical a giochi a premi a concerti dedicati alle famiglie.



I bambini potranno incontrare Babbo Natale nella sua casetta, a partire da giovedì 8 dicembre, nei week end fino al 25 dicembre. Qui i piccoli potranno fare foto, raccontare i loro desideri e consegnare le letterine.

Aperto il Giardino del Grinch. Si tratta di un percorso interattivo che i bambini potranno fare in compagnia di fantastiche creature del Natale: elfi, renne, regine di ghiaccio e il famigerato Grinch. All’interno nel teatrino Grinchmas il protagonista sarà proprio il Grinch, che insieme alla sua amichetta Cindy Chi Lou racconterà storie magiche ed emozionanti.



Attiva anche La Bolla delle Meraviglie che propone spettacoli circensi, di magia, burattini, giocolieri, ballerini, mangiafuoco equilibristi, bolle di sapone con spettacoli di grande emozione. L’8 dicembre alle 16.30 la Bolla propone la Elfo Dance ed altre meraviglie.



In piazza Pisacane tanta animazione per i più piccoli con i trucchi dell’Elfa, la lettura di favole e intrattenimento dedicato, ma anche musica dal vivo, la supergiostra ecologica e i laboratori natalizi.



In piazzale Ascione, apre la Piazzetta di Pan di Zenzero con laboratori dedicati ai bambini. Su un piccolo palco prenderanno vita inoltre spettacoli, intrattenimenti e animazione Dalle 18.00 dj set e concerti. Qui si potranno gustare anche le delizie senza glutine delle casette presenti.



Luminarie e giochi di luce dalla piazza al lungomare, passando lungo viale Roma, il corso e Borgomarina. Sul porto canale il Presepe “di sale” splenderà dall’alto della burchiella dei salinari.



Non mancheranno grandi offerte culturali e musicali come l’anteprima del Concerto di Natale Cervia-Betlemme del 14 dicembre in Cattedrale e il monologo su “Emozioni e Parole" del 16 dicembre al teatro Comunale di Umberto Galimberti, ispirato al suo ultimo libro in collaborazione con Accademia Perduta realizzato dalla Biblioteca Comunale grazie ai fondi stanziati della Regione Emilia-Romagna.



L’atmosfera natalizia avvolge Cervia e Milano Marittima già dal 3 dicembre quando si sono accese tutte le luminarie natalizie, rigorosamente a led, che resteranno attive dalle 16.30 alle 22.00 dal lunedì al giovedì e dalle 16.30 alle 24.00 dal venerdì alla domenica, per scaldare la festa limitando i consumi.



Christmas Express

In occasione del Natale torna il trenino CHRISTMAS EXPRESS che collegherà, dall’8 dicembre all’8 gennaio, il villaggio di Milano Marittima a quello di Cervia, diventando così sia un comodo mezzo di comunicazione tra le due località che limita l'utilizzo delle auto, sia un'attrazione ed arricchimento all'offerta del territorio.



Info: https://www.turismo.comunecervia.it/it