Il Natale nei rioni faentini: tanti divertimenti con sbandieratori e musici

Sabato 17 dicembre, dalle 15 alle 18, il Rione Giallo, il Rione Nero, il Rione Rosso, il Rione verde e Borgo Durbecco partecipano al Natale faentino attraverso accoglienza e animazioni per tutte le età, presso le proprie sedi rionali. All’interno delle sedi saranno presenti attività ludiche, laboratori di sbandieratori e musici per bambini e visite guidate per conoscere i luoghi della tradizione dello storico Palio.

Il Borgo Durbecco comprende il territorio di Faenza diviso dal fiume Lamone, denominato Rione Bianco. Il Rione Giallo è il rione di Porta Ponte, nello stemma rionale è presente un chiaro collegamento con il casato dei Manfredi, signori di Faenza. Il Rione Nero è il Rione di Porta Ravegnana, il pino marittimo dello stemma richiama fin dal principio il collegamento del Nero. Il Rione Rosso è il rione di Porta Imolese, il colore rosso acceso richiama fin dal principio la natura combattiva di questo Rione. Il Rione Verde è il Rione di Porta Montanara e non stupisce che nel suo stemma campeggino tre colli, a richiamare il collegamento con gli Appennini.