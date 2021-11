Il Natale si accende già a novembre: torna la pista di ghiaccio in centro

Si avvicina il Natale e anche la città di Ravenna si prepara al periodo di festa. La magia del Natale si accenderà in centro storico già nel mese di novembre con il gradito ritorno della pista di ghiaccio in piazza Kennedy. Apre i battenti il 20 novembre la pista di pattinaggio, ad annunciarlo è il gruppo di organizzatori di Jfk on Ice.

Fino al 23 dicembre, e poi dal 10 al 16 gennaio, la pista sarà aperta dal lunedì al venerdì (9-22) e sabato e domenica (10-24). Dal 24 dicembre al 9 gennaio l'orario di apertura sarà poi lo stesso per tutti i giorni della settimana (10-24). Orario ridotto nel giorno di Natale e il primo dell'anno (14-24), mentre per la notte di San Silvestro si potrà pattinare dalle 10 alle 2 di notte e festeggiare assieme l'anno nuovo.