Il paesaggio rurale romagnolo prende vita con le foto di Guerra, Nonni e Visani

Dal 9 aprile al'8 maggio la Galleria Comunale d’Arte di Faenza ospita "Tre archivi, una campagna", un progetto espositivo organizzato dalla Fototeca Manfrediana in collaborazione con Lugo Land come sintesi rivolta al pubblico di una serie di azioni riguardanti la valorizzazione del patrimonio storico fotografico.

Al centro della mostra ci sono tre differenti archivi fotografici, tramite i quali sarà possibile averea tre diverse modalità di visione e interpretazione del paesaggio emiliano-romagnolo passando attraverso epoche e approcci fotografici differenti. Gli archivi presi in considerazione sono quelli di Paolo Guerra (Lugo), Francesco Nonni (Faenza) e Carlo Paolo Visani (Lugo). La mostra intende quindi creare un percorso che, attraverso il tema del paesaggio, sia in grado di mostrare allo spettatore come sia possibile intervenire per salvaguardare e valorizzare il patrimonio fotografico.

In mostra diversi fototipi originali come stampe d’epoca, pellicole e lastre negative; stampe da esposizione realizzate partendo dai negativi originali sia con tecniche fotochimiche analogiche, sia attraverso la stampa digitale fine-art; spazio anche agli strumenti utilizzati durante il processo di conservazione e digitalizzazione, per mostrare la corretta metodologia d’intervento sul patrimonio fotografico.

Inaugurazione sabato 9 aprile ore 18.30. Orari di apertura: martedì e giovedì ore 10–13, venerdì ore 16.30–19.30, sabato e domenica ore 10–13 e 16.30–19.30. Ingresso gratuito.