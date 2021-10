Il pianista Andrea Benelli dedica al Sommo Poeta la sua “Trilogia dantesca”

Appuntamento originale quello di domenica 17 ottobre 2021, con il pianista Andrea Benelli che dedicherà l’intero programma a Dante, eseguendo la sua composizione intitolata “Trilogia dantesca” dedicata al Sommo Poeta. Il concerto, che si svolgerà a Palazzo dei Congressi alle ore 11, rientra nella rassegna dei Concerti della Domenica curata dall’Associazione Musicale Angelo Mariani.

Diplomato in organo, pianoforte e clavicembalo, Andrea Benelli dal 2004 al 2006 ha frequentato il Corso per Maestri Collaboratori presso il Teatro alla Scala di Milano. Ha diretto diverse opere come Madama Butterfly, Norma e Il Trovatore. Ha collaborato fino al 2013 con l’Orchestra, la Filarmonica e i Cameristi del Teatro alla Scala in qualità di organista, pianista e clavicembalista sotto la guida dei più grandi direttori del mondo. Nello stesso anno ha intrapreso un nuovo percorso musicale come pianista solista, proponendo brani tratti da molti generi musicali, per coinvolgere il pubblico in un vortice musicale a 360 gradi. Nella metà del 2014 ha iniziato a comporre brani per pianoforte solo. Biglietti: 10 euro.