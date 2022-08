Il Piccolo festival della Narrazione riparte dal live all'alba degli Afterglow

Indirizzo non disponibile

Torna il Piccolo Festival della Narrazione a Massa Lombarda. La rassegna, che tradizionalmente caratterizza il calendario culturale del mese di agosto, prevede tre appuntamenti dedicati a parole e musica nella suggestiva cornice del vecchio Lavatoio di via Imola, che per l’occasione si trasforma in palcoscenico a cielo aperto.

Il primo concerto dal titolo “Suggestioni” sarà all’alba di sabato 6 agosto. Alle ore 6 gli Afterglow duo composto da Nicoletta Bassetti al violino e alla voce e Andrea De Marco alla chitarra, voce e bouzouki, intratterranno il pubblico con un mix di musica irlandese, colonne sonore di celebri film, canzoni e ballate folk/pop e brani inediti.