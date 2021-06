Il poeta Giuseppe Conte presenta il romanzo "Dante in love"

Indirizzo non disponibile

Il secondo appuntamento della “Rassegna Dante” ospita venerdì 25 giugno alle 18, nel chiostro della Biblioteca comunale Manfrediana di Faenza, l’autore Giuseppe Conte, una delle voci più significative del panorama poetico e intellettuale europeo.

Il poeta, traduttore e narratore, presenterà il suo ultimo romanzo Dante in love (Giunti editore, 2021), una trama che vede Dante affacciarsi e riflettere, in forma di ombra, sulla nostra realtà contemporanea. Oltre al romanzo si parlerà della sua ampia e preziosa produzione poetica raccolta nel 2015 nell‘Oscar Mondadori Poesie 1983-2015 e dell’ultima opera Non finirò di scrivere sul mare (Mondadori, 2019).



Dialogheranno con l’autore Michele Donati e Monica Guerra. Barbara Mazzolani, insegnante della Scuola di Musica Sarti, accompagnerà la serata al pianoforte con il soprano Maria Claudia Bergantin.