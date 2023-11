“Il porto delle storie” si chiude con Nadia Fusini e Loredana Lipperini

Si chiude la terza edizione del festival “Il porto delle storie”, nato dalla collaborazione tra la Biblioteca comunale “Maria Goia”, l’Assessorato alla cultura del comune di Cervia e Rapsodia Associazione Culturale. Il 24 novembre alle 20.45 nelle sale della Biblioteca Maria Goia, sarà ospite del festival Nadia Fusini per raccontare il suo ultimo libro, Creature in bilico; una rilettura dei miti classici, da Eva a Medea.

A chiudere il ciclo di incontri è una delle voci radiofoniche più note di Italia: quella di Loredana Lipperini, per anni conduttrice della trasmissione Fahrenheit di Radio Tre, nonché autrice di numerosi romanzi e saggi, tra cui “Ancora dalla parte delle bambine”. Domenica 26 novembre alle 18, al Teatro comunale, Lipperini racconterà il suo amore immortale per un gigante dei nostri tempi come Stephen King, e lo farà mettendo in cortocircuito il suo scrivere con quello del grande maestro. A condurre gli incontri ci sarà Emiliano Visconti di Rapsodia Festival che questo programma ha organizzato insieme alla biblioteca comunale “Maria Goia”.