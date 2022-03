Un grande duo sul palco: il violinista Ilya Gringolts e il pianista Peter Laul

Lunedì 14 marz, ore 21,o arriva ad animare la scena del Teatro Alighieri il violinista russo Ilya Gringolts, da anni residente in Svizzera, in duo con uno dei pianisti con cui collabora più spesso, Peter Laul.



Dopo aver studiato violino e composizione a San Pietroburgo dove è nato nel 1982, Ilya Gringolts frequenta la Juilliard School of Music, dove studia con Itzhak Perlman. Nel 1998 vince il Premio Paganini, risultando il più giovane vincitore nella storia del concorso. Ha suonato con le più rinomate orchestre come BBC Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Israel Philharmonic Orchestra, Singapore Symphony Orchestra, St. Petersburg Philharmonic, Deutsches Symphonie Orchester Berlin e Mahler Chamber Orchestra. Tra le numerose registrazioni, spicca la pubblicazione nel 2018 del secondo cd del suo progetto di incisione delle opere complete di Stravinsky, compositore che predilige e suo cavallo di battaglia nei concerti.



Ricca anche l’attività del pianista Peter Laul, nato a San Pietroburgo nel 1977 in una famiglia di musicisti che presto lo indirizza agli studi musicali che effettua nel Conservatorio della sua città. Nel 2000 vince il primo premio al prestigioso Concorso Pianistico Internazionale Skrjabin di Mosca che gli apre le porte di una brillante carriera con esibizioni in tutte le principali sale da concerto russe.



Il programma del concerto, che rientra nella stagione “Ravenna Musica” dell’Associazione Mariani, prevede alcune pagine di Stravinsky: L’uccello di fuoco la suite dell’opera, Tango - la prima composizione scritta da Stravinskij al suo arrivo negli Stati Uniti nel 1940, Chanson Russe e Danse Russe, due trascrizioni per violino e pianoforte eseguite dallo stesso Stravinsky di brani tratti da sue opere, rispettivamente Mavra e Petruska.



I brani di Stravinsky incorniciano le altre due composizioni del programma, la Sonata per violino e orchestra FP 119 di Francis Poulenc scritta negli anni 1942 – 1943 e la Sonata per violino e pianoforte n. 8 in Sol maggiore op. 30 n. 3 di Ludwig van Beethoven, composta nel 1802, al tempo della I Sinfonia e delle Sonate per pianoforte op. 31.