Il premio Strega Daniele Mencarelli presenta il romanzo “Sempre tornare”

Indirizzo non disponibile

Quinto appuntamento di Cotidie Legere, il ciclo di incontri letterari diretto da Elisabetta Zambon. Martedì 23 agosto alle 21 – presso il Convento dell’Osservanza – sarà presente il Premio Strega Giovani 2020 Daniele Mencarelli con il suo ultimo romanzo “Sempre tornare” (Mondadori, 2021). Incontro che fa seguito alle presentazioni del romanzo “La parola papà” (Bompiani, 2022) di Cristiano Cavina, del saggio “Vita e leggenda di Allegra – Figlia di Lord Byron e nipote di Mary Shelley” di Giulia Melandri (Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, 2021), del libro di poesie “Piazzale senza nome” di Luigia Sorrentino (Samuele Editore-Pordenonelegge, 2021) e del romanzo “I fiori di Montmartre” (Capponi Editore, 2022) di Annalisa Fabbri.

Un viaggio fisico ed emotivo che diventa romanzo di formazione, tra malinconia e bellezza. Il protagonista diciassettenne, impegnato in una rocambolesca peregrinazione dalla Romagna al Lazio, sarà in grado di costruire un bagaglio emotivo profondo e catartico. Attraverso una scrittura diretta e coinvolgente, Mencarelli dà voce al disagio e al desiderio di sperimentazione adolescenziali, ricordando a tutti noi che le sicurezze vanno abbandonate per essere poi ritrovate con maggiore forza e consapevolezza. L'incontro è a ingresso libero.