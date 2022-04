Claudio Visani racconta il romanzo fantapolitico "Il presidente di luna nera"

Domenica 24 aprile con inizio alle ore 11, nel Circolo Arci "Ambra" - Casa del Popolo, in via Barduzzi 11 a Brisighella, si tiene la presentazione del romanzo fantapolitico di Claudio Visani "Il Presidente di Luna Nera", edito da Pendragon. Dialogherà con l'autore Monica Pedretti. Seguirà alle 12.30 un pranzo a base di pesce (prenotazioni al numero 3392701964).

Il protagonista del romanzo, Mauro Dall’Osso , è un figlio delle periferie con poca voglia di studiare e lavorare e un’attrazione fatale per le donne. E' nato sotto i segni negativi della luna nera ma secondo l'astrologo è "un predestinato a cambiare il mondo". Per sfuggire al destino degli ultimi si butta in politica, in un’Italia dominata da improbabili leader e ormai governata dai social. Grazie alla sua spregiudicatezza e all’abilità nell’uso del web riesce a emergere e diventa presidente. Giunto al vertice, però, capisce di essere solo un burattino del “potere oscuro” che tutto domina, mentre il mondo, sconvolto dalla pandemia, dai cambiamenti climatici e da nuovi conflitti armati precipita verso la “Terza guerra mondiale a pezzetti”.

Un romanzo che analizza il periodo buio che stiamo vivendo prospettando un futuro inquietante, che gli avvenimenti di questi mesi sembrano aver drammaticamente anticipato. "Il nonno Mauro aveva visto giusto - scrive la nipote Monica, co-protagonista del libro - non siano arrivati a commemorare il centenario. Nell'autunno del 2039 è scoppiato il terzo conflitto planetario. A pezzetti, come l'aveva immaginato e descritto il Pontefice vent'anni prima. Le chiavi sono state due: la strategia americana mirata a stroncare l'egemonia economica e la leadership tecnologica della Cina, le rinate velleità imperiali della Russia".