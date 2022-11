"Il primo fascismo nel ravennate", una mostra che racconta violenze e affermazione dello squadrismo

Indirizzo non disponibile

Da mercoledì 9 al 16 novembre il Chiostro della Biblioteca Oriani ospita la mostra “Il primo fascismo nel ravennate 1919-1923”, realizzata dall’Istituto Storico della resistenza di Ravenna. Si tratta di un’esposizione che inquadra le tensioni sociali e politiche del primo dopoguerra e l’affermazione dello squadrismo nella nostra provincia, con attenzione per gli episodi di violenza e la formazione di una nuova classe politica. Nell’occasione sarà proiettato anche il filmato “Incendio della Libertà: l’assalto fascista alla Cooperazione Ravennate” realizzato quest’estate in occasione della visita del Presidente Mattarella, proprio dall’Istituto Storico di Ravenna e dalla Fondazione Casa di Oriani per conto della Federazione delle Cooperative di Ravenna. La mostra rimane aperta fino al 16 novembre, visitabile negli orari di apertura della biblioteca.