'Il primo secondo' di Denis Campitelli a Cervia

‘Il primo Secondo’

Racconti e Musica

di e con Denis Campitelli

organetto diatonico Andrea Branchetti



La vita e la prima parte della carriera del musicista Secondo Casadei, dalle sue prime esperienza musicali, fino alla consacrazione definitiva, nel 1954, anno in cui compose il famoso valzer ‘Romagna mia’.

Sullo sfondo una Romagna contadina, impossessata dal "demone del ballo"...

"Forza,stasera bisogna déj int al gambi"

Secondo Casadei



Denis Campitelli porta anche quest'anno in riva al mare la magia dei suoi personaggi! Quest'anno sarà la volta di Secondo Casadei! Vi aspettiamo in riva al mare!



Spettacolo ad ingresso libero, osteria aperta dalle 20. per prenotare chiama il 0544 988587