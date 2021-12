Il programma di Fèsta si chiude con "Se questo è Levi" di Fanny & Alexander

La personale di Fanny & Alexander all’Almagià – che anticipa TrentaF&A, il progetto speciale per i trent’anni della compagnia nel 2022 – si chiude con lo spettacolo Se questo è Levi, in programma giovedì 23 dicembre alle 21. A partire dai documenti audio e video delle teche Rai, Andrea Argentieri veste qui i panni dello scrittore Primo Levi, assumendone la voce, le gestualità, le posture, i toni, i discorsi in prima persona. È un incontro a tu per tu, in cui lo scrittore testimonia la sua esperienza nei lager con una tecnica di scrematura della memoria, con la trasparenza di uno sguardo capace di esprimere l’indicibile a partire dal perimetro apparentemente sereno della ragione. Lo spettacolo ha vinto il Premio speciale UBU 2019 e Andrea Argentieri ha ricevuto il Premio UBU 2019 come Miglior Attore o Performer Under 35. Biglietti: 10-12 euro.