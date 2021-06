Il "Punk da balera" degli Extraliscio arriva in centro con La Milanesiana

Prezzo non disponibile

Dal 01/08/2021 al 01/08/2021

Si torna a ballare con gli Extraliscio. La band, protagonista anche all'ultimo Festival di Sanremo, giunge a Ravenna il 1° agosto in Piazza Garibaldi in occasione del festival La Milanesiana. Gli Extraliscio arrivano in concerto dopo essere apparsi nei cinema di tutta Italia con il film di Elisabetta Sgarbi “Extraliscio – Punk da balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba”, nelle sale italiane il 14, 15 e 16 giugno.

Il film, dedicato agli Extraliscio e alla tradizione musicale romagnola, vede protagonisti Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara, con la narrazione di Ermanno Cavazzoni. Special guest: Biagio Antonacci, Orietta Berti, Francesco Bianconi, Vasco Brondi, Roberta Cappelletti, Riccarda Casadei, Lorenzo Cherubini Jovanotti, Elio, Lodo Guenzi, Leo Mantovani, Gli Omini (Francesco Rotelli, Luca Zacchini, Giulia Zacchini), Antonio Rezza, Armando Savini, Michele Sganga e Mario Andreose, Francesco Cattini, Doriano Cazzola, Bruno Malpassi e Gilda Mariani. Disegni e animazioni di Igort.

Sul palco di Ravenna Mirco Mariani (voce e chitarra), Moreno Conficconi (voce, clarinetto e tastiere) e Mauro Ferrara (voce) presenteranno per la prima volta live le canzoni del loro nuovo album “È bello perdersi”, accompagnati da Alfredo Nuti (chitarra e basso), Enrico Milli (tromba e fisarmonica), Roberto Forti (batteria) e Fiorenzo Tassinari (sassofono).