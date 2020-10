Il punk rock energico di Lizi And The Kids

Sabato 24 ottobre alle ore 21:30 la musica live arriva al Bike Bar Cinetico di Montaletto con Lizi And The Kids.

Punk rock trio da Perugia I Lizi and the Kids sono tre ragazzi che dopo anni di cover hanno finalmente deciso di scrivere qualche pezzo loro, ispirandosi al punk rock californiano anni 90/2000. Un power trio ricco di energia, sia sul palco che in studio.

Ingresso gratuito, prenotazioni al 348-9124146.