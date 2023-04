Il "Quartetto Guadagnini" al teatro Walter Chiari di Cervia

Prezzo non disponibile

L’evento è organizzato dagli Amici della Biblioteca di Cervia per festeggiare i 10 anni di attività. Tutto il cachet sarà interamente devoluto a quattro meritevoli allievi del Conservatorio “B. Maderna” di Cesena come borsa di studio per un aiuto economico nella delicata fase iniziale della carriera artistica. Gli allievi sono Arianna Pasoli, Chiara Arcidiacono, Antonio Gioia e Giada Moretti. Il programma musicale prevede l'esecuzione del Quartetto n.1 di Eduard Grieg da parte del Quartetto Guadagnini e continuerà con l’ottetto op.20 di Felix Mendelssohn nel quale si aggiungeranno gli allievi.