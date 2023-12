“Il racconto di Libia, i diritti umani, il disegno e il teatro”, conversazione fra Gianluca Costantini e ErosAntEros

Gianluca Costantini (artista e attivista), Davide Sacco e Agata Tomši? (compagnia teatrale ErosAntEros) dialogano con Fausto Piazza della genesi e degli sviluppi di “Libia” (Mondadori 2019). Robinson de La Repubblica definisce “Libia” «Un’opera di graphic journalism che dà voce a chi vive una realtà dilaniata dalla guerra, segnata da ricatti e abusi quotidiani». L’artista-attivista Gianluca Costantini ha proposto alla giornalista d’inchiesta Francesca Mannocchi di trasformare i suoi reportage in un’opera di graphic journalism; ne è nato “Libia”. Questo volume dà notizia di una Libia diversa da quella dei telegiornali e dei post sui social: è la Libia dei libici, la Libia delle code fuori dalle banche per procurarsi una moneta che non ha più valore. La Libia dei ragazzi che hanno combattuto il regime di Gheddafi e ora lo rimpiangono perché almeno, "quando c'era lui", si sentivano sicuri, quella delle madri ferme alla finestra in attesa di figli che non torneranno, quella della gente comune che subisce ogni giorno ricatti dei militari, abusi, rapimenti, e vive perennemente nel terrore.

ErosAntEros trasforma le potenti immagini e parole di Costantini e Mannocchi in uno spettacolo multidisciplinare: la voce, i disegni animati di Costantini e la musica dal vivo del poliedrico musicista Bruno Dorella