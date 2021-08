Il rapporto fra Werther Morigi e Milano Marittima nella mostra “Il mio preferito”

Orario non disponibile

Prosegue, nel quadro della settantesima mostra estiva a Milano Marittima (1952 – 2021) del maestro Werther Morigi (1915 – 1990) la presentazione espositiva delle opere più rappresentative della rassegna “Il mio preferito” già esposta in toto a giugno nel Magazzino del Sale a Cervia. Dal 9 al 31 agosto torna in una esposizione itinerante nel centro storico di Milano Marittima il ciclo inerente l’arco temporale 1974-1995 con olii e affreschi legati a Charles Aznavour, Florinda Bolkan, Walter Chiari, Giorgio Caproni. Spiegati e documentati da testi e foto che legano l’opera alla loro scelta. Al legame col Maestro e alla località dallo stesso scelta come studio estivo già dal ’47, sono dedicati inoltre gli scritti di letterati e poeti fra i quali Camillo Savasta, Alda Merini, Ariosto Gheller e Philippe Daverio.