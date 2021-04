Il Ravenna Nightmare si prepara alla nuova edizione: aperte le iscrizioni al festival

Si prepara la nuova edizione del Ravenna Nightmare Film Festival che quest'anno sarà anticipato da una serie di anteprime per poi partire ufficialmente dal 30 ottobre al 6 novembre. Nel frattempo sono ancora aperte le iscrizioni alla 19esima edizione del festival ravvenate.

"Nonostante l’attuale situazione pandemica non ci permetta ancora di sapere come svolgeremo il nostro Festival, una cosa è certa, noi ci saremo - affermano gli organizzatori del Ravenna Nightmare -. L'edizione Online nel 2020 ci ha permesso di esserci e nel 2021, di sicuro, sarà di supporto ad un'edizione in cui, tutti ce lo auguriamo, si tornerà in sala".

I Concorsi Internazionali Cortometraggi e Lungometraggi del festival ammettono opere sia di fiction che d'animazione e di forma documentaria che esplorino "il lato oscuro del cinema" nella sua accezione più ampia e che siano suscettibili di contribuire al rinnovamento stilistico e tematico del cinema.