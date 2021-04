Il ravennate Matteo Gatta presenta in sala il film "Est"

Da giovedì 29 aprile esce al cinema "Est - Dittatura Last Minute", il nuovo film del regista Antonio Pisu che vede protagonista l'attore ravennate Matteo Gatta. L’originale road-movie ha già conquistato in tempi non sospetti il plauso della critica e l’interesse internazionale, vincendo diversi festival e catturando l’interesse del noto regista Oliver Stone durante le Giornate degli Autori nell'ambito della 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Al momento non tutte le sale cinema riapriranno, ma in provincia di Ravenna sarà possibile vederlo al Cinema Sarti di Faenza e al Cinema Jolly di Ravenna. L'attore Matteo Gatta sarà presente in sala al Cinema Sarti di Faenza per presentarlo, accompagnato dal produttore Maurizio Paganelli nonché autore del soggetto, sabato 1° maggio alle ore 17:00.

Il film è ambientato nel 1989 alla vigilia della caduta del Muro, tratto da una storia vera e girato tra il Cesenate e la Romania. Il film è scritto e diretto da Antonio Pisu (che ritorna alla regia dopo la sua opera prima Nobili Bugie) e prodotto da Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, in collaborazione con Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, già autori del libro “Addio Ceausescu” da cui è tratta la sceneggiatura.