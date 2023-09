Il ravennate Nicolò Bertaccini presenta il suo noir "Mosaico criminale"

Sabato 23 settembre alle 17:30 presso la libreria Liberamente Ubik, in viale Alberti a Ravenna, tornano gli incontri con gli autori: si ricomincia con Nicolò Bertaccini, autore del libro "Mosaico criminale" (Clown Bianco edizioni).

Il libro. Alfonso vive per la routine. Ha un buon lavoro in banca in cui si impegna abbastanza per essere stimato dai superiori ma non tanto da rischiare di essere promosso. Ha una bella moglie che gli gestisce la quotidianità e i fine settimana. Ha l’abitudine di correre tutte le mattine. Se qualcosa spezza questo equilibrio, lui soffre. In un’estate afosa come solo quelle padane possono essere, Alfonso risponde a un messaggio giocosamente erotico di una collega, che poi verrà trovata in fin di vita dopo un’aggressione. Da quel momento, la sua routine e la sua vita subiranno un brusco cambiamento: si troverà coinvolto in un’indagine dei carabinieri, mentre un vecchio ricco quanto misterioso gli prometterà di restituirgli la sua cara routine a patto che lui compia qualche missione per suo conto.

Martina è una donna affascinante e in apparenza sicura di sé. Viveva per la carriera fino a quando, due anni prima, la sua vita era stata sconvolta da una brutale aggressione. Ora sta rimettendo insieme i pezzi, fatica a superare la paura e ha continui mal di testa. L’estate ha lasciato il posto a un autunno nebbioso ed è in una giornata così che Martina decide di fare una passeggiata nella pineta di Marina di Ravenna. Ma da quella passeggiata non tornerà più a casa. Il suo rapimento diventa un nuovo rompicapo: è semplice sfortuna o è collegato a quanto era successo in estate a lei e al suo collega Alfonso?

"Mosaico criminale" è un noir fresco e pieno di colpi di scena che affronta uno dei paradigmi più cari al genere, quello della persona comune che si trova coinvolta in eventi molto più grandi di lei. Basta un nulla (la risposta a un messaggio o una passeggiata nel bosco per rilassarsi) per vedere la propria vita stravolta, per spezzare quell’equilibrio che è sempre illusorio.

L'autore. Nicolò Bertaccini è nato e vive a Ravenna. Psicologo e appassionato di motociclismo, gestisce un blog sulle moto ed è collaboratore della rivista mensile InMoto. Ha scritto Divertirsi è una cosa seria, un libro con racconti di viaggio che spiegano la sua passione per le motociclette; Obiettivo Dakar, un libro con le interviste ad alcuni dei protagonisti della mitica corsa franco-africana degli anni Ottanta e Novanta (in collaborazione con Gianluca Ferrini e con le immagini di Gigi Soldano); Le fiabe dei motociclisti. Vol III (in collaborazione con Ernest Pozzali e Matitaccia). Mosaico criminale è il suo primo romanzo.