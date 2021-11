Il regista ravennate Yuri Ancarani presenta il film Atlantide

Evento speciale per il pubblico ravennate che, lunedì 29 novembre alle ore 20.40 al Cinemacity di Ravenna, potrà vedere per la prima volta in sala il film Atlantide del concittadino, regista e video artista Yuri Ancarani, inserito dal New York Times tra i 9 nuovi registi al mondo da conoscere. Atlantide è stato designato Film della Critica 2021 e sta raccogliendo un grande successo di pubblico nelle sale di tutta Italia in questi giorni dopo la presentazione in anteprima mondiale nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia 2021. Per la colonna sonora del film Ancarani si è avvalso della collaborazione dell’ex producer della Dark Polo Gang, Sick Luke, insieme a Lorenzo Senni.

Daniele e? un giovane di Sant’Erasmo, un’isola della laguna di Venezia. Vive di espedienti, ed e? emarginato anche dal gruppo dei suoi coetanei, i quali condividono un’intensa vita di svago, che si esprime nella religione del barchino: un culto incentrato sulla elaborazione di motori sempre piu? potenti, che trasformano i piccoli motoscafi lagunari in pericolosi bolidi da competizione. Anche Daniele sogna un barchino da record, che lo porti in testa alla classifica. Ma tutto cio? che fa per realizzare il suo sogno e guadagnarsi il rispetto degli altri finisce per rivoltarglisi contro, tragicamente. Il degrado che intacca le relazioni, l’ambiente e le pratiche di una generazione alla deriva viene osservato attraverso gli occhi del paesaggio senza tempo di Venezia. Il punto di non ritorno e? una balorda, residuale storia di iniziazione maschile, violenta e predestinata al fallimento, che esplode trascinando la citta? fantasma in un trip di naufragio psichedelico.