Il richiamo della natura: ripartono le visite guidate al Podere Pantaleone

L’Oasi Podere Pantaleone di Bagnacavallo, sede operativa del Ceas Bassa Romagna, Zona di Protezione Speciale e Area di Riequilibrio Ecologico, ha di nuovo riaperto alle visite guidate dopo la sospensione dovuta alle disposizioni antipandemiche. Le visite guidate sono gratuite ed è possibile realizzarle ogni giorno, con preferenza per il sabato e la domenica, dalle 9.30 alle 19.30. È obbligatoria la prenotazione con un congruo anticipo e il numero dei posti disponibili giornalmente è limitato. Verrà osservato il massimo rispetto delle norme anti Covid-19. Sarà presente una nuova installazione di land art ricavata dalle travi di legno della vecchia casa colonica, ora ristrutturata.

Questo è il periodo migliore dell’anno per il Podere Pantaleone perché la primavera è nel pieno del suo splendore, con verdi accesi dei prati e del fogliame e colori variopinti delle tante fioriture tra le distese erbose e sui cespugli. "Questo inizio della bella stagione ci ha sorpresi – osserva Roberto Fabbri dell’associazione Lestes che gestisce l’oasi – per l’intensa attività delle lepri nel vecchio campo di grano, intente in tutta tranquillità a mangiare, toelettarsi e a rincorrersi, forse anche giocando tra loro. I mai domiti e funambolici scoiattoli è sempre facile avvistarli durante gli spostamenti tra un albero e l’altro. Ma la primavera arricchisce anche il bosco di tanti melodiosi suoni dei canti degli uccelli in pieno periodo di nidificazione, incentivati in questo da ulteriori nidi appesi agli alberi dalla gestione. Nidi anche molto caratteristici, come quelli ricavati da vecchie scarpe".

L’apertura ordinaria dell’oasi alla visita libera sarà possibile non appena le disposizioni lo consentiranno, così come anche le visite notturne di Natura nella notte. Il Podere Pantaleone si trova a Bagnacavallo lungo la via omonima, laterale di via Stradello. Ingresso gratuito.