Il Sax Arts Festival si chiude con Albonetti, Di Bonaventura e l'Orchestra Filarmonica Italiana

Venerdì 10 settembre, alle 21.15, il Sax Arts Festival 2021 si completa con il concerto "Amarcord d'un Tango": Marco Albonetti al sax soprano, Daniele di Bonaventura al bandoneòn e l'Orchestra Filarmonica Italiana eseguiranno un programma di musiche di Ariel Ramirez, Angel Villoldo, Carlos Gardel, Daniele di Bonaventura, Astor Piazzolla, Richard Galliano e Jorge Bosso. "Amarcord d'un Tango" rappresenta la première del secondo progetto discografico firmato da Marco Albonetti per Chandos Records. Il concerto si svolgerà a Faenza in Piazza Nenni: il biglietto di ingresso al concerto costa 15 euro e si può acquistare in prevendita alla Farmacia Sansoni (sita a Faenza in Piazza Del Popolo, 8). In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Masini.

"Amarcord d'un Tango" racchiude in sé l'idea di unire due strumenti, il sax e il bandoneon, inventati entrambi nel Diciannovesimo secolo. In particolare, il bandoneon, nato in Germania come sostituto più agile dell'organo nella musica sacra, viene portato dagli emigranti tedeschi a Buenos Aires, dove diventa il protagonista del tango, musica animata da suggestioni ritmiche provenienti dall'Africa, una musica legata in maniera indissolubile alla danza. Dal canto suo, il sassofono interpreta le melodie suadenti che si insinuano nelle partiture del tango con la duttilità e con la timbrica del suo suono, in un abbraccio melodico che rende ancora più intense le emozioni.