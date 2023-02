"Il Soccombente" al Teatro Alighieri

Mercoledì 1 e giovedì 2 marzo, ore 21:00, al Teatro Alighieri di Ravenna, nell’ambito de La Stagione dei Teatri, andrà in scena Il Soccombente ad opera della compagnia Lombardi-Tiezzi. Lo spettacolo è tratto da un’ideale trilogia sulle arti che Thomas Bernhard scrisse tra il 1983 e il 1985 e rappresenta una riflessione sul mistero della musica e della genialità. In scena, insieme a Sandro Lombardi, anche Martino D’Amico e Francesca Gabucci. La regia è di Federico Tiezzi, la produzione di Fondazione Campania dei Festival – Campania Teatro Festival / Compagnia Lombardi-Tiezzi / Associazione Teatrale Pistoiese.



Federico Tiezzi e Sandro Lombardi – insieme a Marion D'Amburgo – tra il '71 e il ’72 sono diventati protagonisti della postavanguardia teatrale italiana con il nome Il Carrozzone. Raggiunta una celebrità ormai internazionale, negli anni Ottanta Il Carrozzone diventa I Magazzini Criminali. Oggi sono la compagnia Lombardi – Tiezzi e sono ancora protagonisti della scena grazie alla rara capacità di modificare e cambiare il senso della loro ricerca espressiva per andare sempre più in profondità nell'arte teatrale, percorrendo ciascuno la propria strada, Tiezzi verso la regia, Lombardi con un intenso lavoro sull'attore e la parola. Pluripremiati, hanno un carnet ricchissimo di spettacoli epocali. La compagnia incontrerà il pubblico nella giornata di giovedì 2 marzo, alle 18:00, nella sede di Fondazione Sabe per l'Arte di via Pascoli 31, in dialogo con Rosalba Ruggeri.

Con Il Soccombente torna il progetto In viaggio verso il teatro, che nelle serate di mercoledì 1 e giovedì 2 marzo porterà abbonate e abbonati a teatro percorrendo le circoscrizioni Nord e Sud del comune di Ravenna e quello di Alfonsine. A bordo un esperto racconterà aneddoti legati allo spettacolo. La Stagione dei Teatri è organizzata con il supporto del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Coop Alleanza 3.0, Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna, Assicoop Unipol Sai, Reclam, Apt Emilia-Romagna, Bcc ravennate, forlivese e imolese.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Alighieri; telefonicamente pagando con carta di credito e Satispay; su ravennateatro.com; presso le agenzie di La Cassa di Ravenna Spa e Iat Ravenna. Il servizio di prevendita comporta la maggiorazione del 10% sul prezzo del biglietto. I biglietti sono acquistabili con bonus 18APP e Carta del docente. Teatro Alighieri via Mariani 2 Ravenna tel. 0544 249244 aperta tutti i feriali dalle 10:00 alle 13:00, giovedì anche dalle 16:00 alle 18:00 e da un’ora prima di ogni evento. Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna tel. 0544 30227 aperta il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 e da un’ora prima di ogni evento. Gli abbonati possono acquistare a un prezzo speciale anche i biglietti per gli spettacoli che hanno escluso dal proprio abbonamento: 12 € per i titoli in scena al Teatro Alighieri, 10 € per quelli al Teatro Rasi.

TEATRO ALIGHIERI

Platea e palco I, II e III ordine

intero 26 € | ridotto* 22 € | under30 18 € | under20 9 €

Galleria e palco IV ordine

intero 18 € | ridotto* 16 € | under30 11 € | under20 9 €

Loggione

intero 7,50 € | under30 5,50 €

TEATRO RASI

Settore unicintero 18 € | ridotto* 16 € | under30 11 € | under20 9 €

*Riduzioni: Cral e gruppi organizzati, docenti, oltre i 65 anni, iscritti all’Università per gli Adulti Bosi Maramotti, Soci Coop Alleanza 3.0, EspClub Card, Soci BCC, tessera Touring Club Italiano, amici di RavennAntica, soci Stadera, soci Avis, Eurocompany, Legacoop, Confcooperative, Assicoop e Unipol.

Il prossimo spettacolo, dal titolo La luce intorno, è in programma al Teatro Rasi giovedì 9 marzo alle ore 21:00.

Media Partner de La Stagione dei Teatri: Il Resto del Carlino, Corriere Romagna, Ravenna Notizie, Setteserequi, Ravenna Web Tv, Pubblisole, Ravenna24ore, Ravenna e Dintorni.