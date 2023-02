"Il soccombente", incontro con la compagnia Lombardi

Giovedì 2 marzo 2023 alle ore 18.00, la Fondazione Sabe per l’arte ospita un incontro riguardante lo spettacolo Il soccombente, che la compagnia Lombardi – Tiezzi metterà in scena nelle serate del 1 e del 2 marzo presso il Teatro Alighieri di Ravenna. L'evento vedrà la partecipazione della compagnia in dialogo con Rosalba Ruggeri, storica collaboratrice del Teatro delle Albe.



Lo spettacolo è tratto da un’ideale trilogia sulle arti che Thomas Bernhard scrisse tra il 1983 e il 1985 e rappresenta una riflessione sul mistero della musica e della genialità. In scena, insieme a Sandro Lombardi, anche Martino D’Amico e Francesca Gabucci. La regia è di Federico Tiezzi, la produzione di Fondazione Campania dei Festival – Campania Teatro Festival / Compagnia Lombardi-Tiezzi / Associazione Teatrale Pistoiese.



Federico Tiezzi e Sandro Lombardi – insieme a Marion D'Amburgo – tra il '71 e il ’72 sono diventati protagonisti della postavanguardia teatrale italiana con il nome Il Carrozzone. Raggiunta una celebrità ormai internazionale, negli anni Ottanta Il Carrozzone diventa I Magazzini Criminali. Oggi sono la compagnia Lombardi – Tiezzi e sono ancora protagonisti della scena grazie alla rara capacità di modificare e cambiare il senso della loro ricerca espressiva per andare sempre più in profondità nell'arte teatrale, percorrendo ciascuno la propria strada, Tiezzi verso la regia, Lombardi con un intenso lavoro sull'attore e la parola. Pluripremiati, hanno un carnet ricchissimo di spettacoli epocali.



Per informazioni: ravennateatro.com



Ingresso libero fino a esaurimento posti.



L'evento sarà trasmesso anche in streaming tramite il sito e il canale YouTube della Fondazione.



La conferenza sarà anche l'occasione per visitare la personale Equilibri instabili di Giuliana Balice, che proseguirà fino al 1 aprile 2023. La mostra attraversa la ricerca artistica dell'artista con una selezione di sedici opere che vanno dalla fine degli anni Sessanta ai primi anni Dieci del Duemila.Informazioni:

info@sabeperlarte.org | www.sabeperlarte.org



Giuliana Balice. Equilibri instabili

A cura di Italo Tomassoni

Sede Fondazione Sabe per l’arte | via Giovanni Pascoli 31, Ravenna

Periodo 14 gennaio – 1 aprile 2023

Inaugurazione sabato 14 gennaio 2022, ore 11



Ingresso libero